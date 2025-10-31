Nel segno dell' armonia La rivincita di Nordio dopo insulti e bassezze

Questa è un'agiografia in chiave musicale di Carlo Nordio, ex magistrato che si sta prendendo molte rivincite dopo esser stato ingiuriato sin da quando divenne Guardasigilli tre anni fa: uomo che, dovete sapere, ama moltissimo Bach (Johann Sebastian) e poco o nulla Richard Wagner, e comprendere questo vale più di cento interviste. Nordio non ama la musica che si contorce per esprimere l'ego, ma l'ordine che diventa grazia, una matematica che sappia addirittura commuovere, una disciplina che salvi dal caos. Da questa predilezione può discendere anche un'idea di giustizia, avendo passato quarant'anni, Nordio, in un sistema giudiziario che si fingeva razionale ma che suonava come un'orchestra senza partitura, senza programma, tutti a suonare e nessuno che ascoltasse più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

