Nel ghiaccio in Antartide scoperte bolle d'aria di sei milioni di anni fa | cosa possono dirci

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di ricercatori statunitensi hanno estratto dalla calotta glaciale in Antartide una carota di ghiaccio risalenti a sei milioni di anni fa in cui sono ancora presenti delle bolle d'aria rimaste intrappolate al suo interno per tutto questo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

