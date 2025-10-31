Nel ghiaccio in Antartide scoperte bolle d'aria di sei milioni di anni fa | cosa possono dirci

Un gruppo di ricercatori statunitensi hanno estratto dalla calotta glaciale in Antartide una carota di ghiaccio risalenti a sei milioni di anni fa in cui sono ancora presenti delle bolle d'aria rimaste intrappolate al suo interno per tutto questo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

