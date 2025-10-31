Nel contratto di Spalletti non c'è la clausola di rinnovo automatico la Juve deciderà il suo futuro
Il nuovo allenatore della Juventus, che ha imposto delle regole più rigide ai calciatori, non ha una clausola a sua favore nel contratto. Sarà la Juve a decidere se Spalletti verrà confermato nella prossima stagione anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: l’ex CT della Nazionale ha firmato il contratto e salutato i giocatori nel suo primo giorno in bianconero C’è stato spazio anche per un siparietto con Mattia Perin: come si vede dal video sui canali ufficial - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti-Juventus, contratto senza obbligo di rinnovo in caso di qualificazione Champions #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Spalletti alla Juventus, c'è la firma. I dettagli del contratto del nuovo allenatore - Il tecnico ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero. Secondo tg.la7.it
Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale: contratto fino al 30 giugno 2026 - Luciano Spalletti avrà il compito di riportare almeno tra le prime quattro i bianconeri ... Riporta fanpage.it
Contratto Spalletti Juve: per l’ex ct della Nazionale accordo di otto mesi e rinnovo che scatterà soltanto in un caso. Tutti i dettagli - Se Spalletti centra l’obiettivo Champions, il rinnovo sarà di uno o forse due anni Continuano a emergere dettagli fondamentali sul le ... Riporta juventusnews24.com