Nel contratto di Spalletti non c'è la clausola di rinnovo automatico la Juve deciderà il suo futuro

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo allenatore della Juventus, che ha imposto delle regole più rigide ai calciatori, non ha una clausola a sua favore nel contratto. Sarà la Juve a decidere se Spalletti verrà confermato nella prossima stagione anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

