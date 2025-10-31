Nel casale isolato nel bosco spunta famiglia con 3 bimbi senza luce né acqua | Preserviamo rapporto uomo natura
Si tratta di una coppia di origine britannica che con i tre figlioletti tra i 6 e gli 8 anni ha deciso di stabilirsi nell’area del casolare, in un bosco del Vastese, in Abruzzo, piazzando anche alcune roulotte con l’intenzione di vivere il più lontano possibile dalla città. La loro scoperta per caso, dopo una intossicazione da funghi. La procura minorile dell'Aquila ha chiesto un intervento urgente per "grave pregiudizio" nei confronti dei minori ma la famiglia rivendicala la “scelta di vita" per “preservare il rapporto tra uomo e natura”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
