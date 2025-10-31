Nei centri in Albania ci sono 25 migranti | dovevano essere trentamila secondo Giorgia Meloni

Ad oggi, secondo il monitoraggio del Tavolo immigrazione e asilo e come denunciato da alcuni parlamentari di ritorno da un'ispezione in Albania, nel centro di Gjader si trovano 25 migranti. Un numero ben al di sotto delle previsioni fatte un anno fa dal governo che stimava di trasferirvi almeno 35mila migranti l'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

E i centri per i migranti in Albania? - Com’è la situazione a Gjader, dove le strutture costruite dal governo italiano sono ancora semivuote o inutilizzate ... Da ilpost.it

