Negramaro in concerto alla Reggia di Caserta per il festival Un’Estate da Belvedere
Unica tappa in Campania per i Negramaro che arrivano in concerto alla Reggia di Caserta per l’11 edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”. Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, . 🔗 Leggi su 2anews.it
