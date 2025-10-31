Negramaro in concerto alla Reggia di Caserta per il festival Un’Estate da Belvedere

31 ott 2025

Unica tappa in Campania per i Negramaro che arrivano in concerto alla Reggia di Caserta per l’11 edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”.   Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, . 🔗 Leggi su 2anews.it

negramaro in concerto alla reggia di caserta per il festival un8217estate da belvedere

© 2anews.it - Negramaro in concerto alla Reggia di Caserta per il festival “Un’Estate da Belvedere”

