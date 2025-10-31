Negozio sfitto in centro trasformato in dormitorio sgomberati sette irregolari

La Polizia Locale di Modena ha scoperto che alcuni locali commerciali in via Carteria venivano utilizzati come vere e proprie abitazioni di fortuna. L'accertamento è avvenuto nei giorni scorsi, a seguito di una serie di controlli attivati grazie alle segnalazioni dei residenti.Durante le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

