Negozio sfitto in centro trasformato in dormitorio sgomberati sette irregolari

Modenatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Modena ha scoperto che alcuni locali commerciali in via Carteria venivano utilizzati come vere e proprie abitazioni di fortuna. L'accertamento è avvenuto nei giorni scorsi, a seguito di una serie di controlli attivati grazie alle segnalazioni dei residenti.Durante le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il locale in pieno centro a Pesaro trasformato in covo per clandestini: blitz della polizia dopo le proteste dei residenti - La polizia scopre un dormitorio in un locale sfitto in via Montegrappa, in pieno centro, zona stazione e lo fa sgomberare. corriereadriatico.it scrive

"Prendo metà affitto e il negozio resta aperto Il centro è a rischio" - la chiusura al 21 di questo mese del negozio “Brown” in Corso Martiri è l’ultima annunciata e renderà ancora di più desolato il Corso , al mercoledì, quando il Leon d’Oro è chiuso, è un mortorio. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

"In centro sfitto il 27% dei negozi. Ma non è grave" - 574 spazi commerciali al piano terra, di cui una quota del 27% (pari... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Negozio Sfitto Centro Trasformato