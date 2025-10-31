Né Lukaku né De Bruyne l’uomo copertina del Napoli è un altro

Tanti sono i big che appartengono alla rosa del Napoli. Il più importante è probabilmente l’acquisto del calciomercato estivo di questa stagione, con l’arrivo di Kevin De Bruyne. Il belga arriva in una squadra già con diversi giocatori di spessore come Romelu Lukaku, finora out dall’infortunio subito nel precampionato. A fare però l’uomo copertina per l’edizione 20252026 di Calciatori Panini è Scott McTominay, centrocampista che è sempre più diventato un punto fermo della rosa di Antonio Conte. Scott McTominay uomo copertina del Napoli. Tanti i campioni che raffigurano la propria squadra nella prima pagina dell’edizione 20252026 dei Calciatori Panini. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Né Lukaku né De Bruyne, l’uomo copertina del Napoli è un altro

Festa di Halloween e cena di squadra (tutti presenti ieri sera, tranne De Bruyne-Lukaku) per la SSC Napoli Con costumi davvero geniali! #SSCNapoli #Napoli #Halloween - facebook.com Vai su Facebook

. @sscnapoli | Oriali: “De Bruyne dovrebbe essere operato domani. In settimana rientra anche Lukaku” - X Vai su X

Napoli, Lukaku: "Resto qui, così io e Mertens abbiamo convinto De Bruyne" - C'è anche Romelu Lukaku dietro l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, una mossa che ha confermato le ambizioni degli azzurri in vista del prossimo campionato, ma non solo: "Resterò sicuramente" ha ... Segnala sport.sky.it

Lukaku: "Io e Lucca possiamo giocare insieme. Sono molto contento che De Bruyne sia qui" - Il Napoli di Conte è da quattro giorni a Dimaro per prepararsi in vista della nuova stagione e l'allenatore dei campioni d'Italia è già stato chiaro: il motto di quest'anno è "Amma fatica' again". sport.sky.it scrive

Napoli: Lukaku, io e de Bruyne intesa perfetta - "Io e Kevin abbiamo parlato un paio di volte prima della firma, ma il nostro rapporto non è tanto basato sul calcio quanto a livello umano, ci conosciamo da quando eravamo bambini: avevamo 13 anni, la ... Segnala ansa.it