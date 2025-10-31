NBA volano Oklahoma e San Antonio | Wembanyama dominante Fontecchio brilla ma Miami cade
Thunder e Spurs ancora imbattuti: sei su sei per i campioni in carica, cinque successi consecutivi per la squadra di Popovich. Adebayo e Fontecchio non bastano a Miami, mentre Milwaukee supera Golden State senza Antetokounmpo. Oklahoma City e San Antonio continuano a non conoscere la parola sconfitta. A Ovest, le due franchigie restano imbattute dopo un avvio di stagione da urlo, confermando un dominio tecnico e mentale che comincia a tracciare la prima gerarchia NBA del 2025. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
