NBA volano Oklahoma e San Antonio | Wembanyama dominante Fontecchio brilla ma Miami cade

Thunder e Spurs ancora imbattuti: sei su sei per i campioni in carica, cinque successi consecutivi per la squadra di Popovich. Adebayo e Fontecchio non bastano a Miami, mentre Milwaukee supera Golden State senza Antetokounmpo. Oklahoma City e San Antonio continuano a non conoscere la parola sconfitta. A Ovest, le due franchigie restano imbattute dopo un avvio di stagione da urlo, confermando un dominio tecnico e mentale che comincia a tracciare la prima gerarchia NBA del 2025.