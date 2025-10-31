NBA Spurs da record | Heat ko e quinta vittoria di fila OKC inanella il sesto sigillo

San Antonio (Stati Uniti), 31 ottobre 2025 – I San Antonio Spurs scrivono un’altra pagina della loro storia: l a franchigia del Texas ha infatti sconfitto 107-101 i Miami Heat dell’azzurro Simone Fontecchio inanellando la quinta vittoria in altrettante gare dall’inizio della stagione. Un traguardo che gli "speroni del Texas" (al pari di Miami Heat e Sacramento Kings) non avevano mai raggiunto fino ad oggi, essendosi al massimo fermati – per ben tre volte, di cui l’ultima nel 2017 – a quota quattro vittorie iniziali. Anche su questo sigillo, maturato grazie a un’accelerata nel terzo quarto (un parziale di 28-14 che ha creato un solco che Miami non ha più saputo colmare) c’è la firma di Victor Wembanyama, per l’ennesima volta migliore tra i suoi con un bottino personale di 27 punti, 18 rimbalzi, 6 assist e ben 5 stoppate rifilate agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, Spurs da record: Heat ko e quinta vittoria di fila. OKC inanella il sesto sigillo

