NBA i risultati della notte 31 ottobre | sconfitta per gli Heat di Simone Fontecchio vincono Thunder e Magic Warriors ko contro i Bucks

Altra grande notte quella completata da poco in NBA con quattro partite andate in scena per la regular season 2025-2026 dove è sceso in campo anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Miami Heat: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States. Blitz esterno degli Orlando Magi c (2-4) contro i Charlotte Hornets (2-3) per 107-123. Match subito in discesa per gli ospiti alla prima sirena (31-38), con i padroni di casa che non riescono a reagire nella seconda frazione e si ritrovano a -13 all’intervallo lungo (58-71). Nella ripresa Charlotte riesce a colmare parzialmente il gap e rosicchiare qualche punto agli avversari, con Orlando che conserva sette lunghezze di vantaggio dopo 36’ di gioco (85-92). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (31 ottobre): sconfitta per gli Heat di Simone Fontecchio, vincono Thunder e Magic. Warriors ko contro i Bucks

