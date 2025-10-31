NBA Freestyle | Cooper Flagg va aspettato per Ayton invece i Lakers sono l’ultima spiaggia

Cooper Flagg va aspettato. Nessun verdetto dopo sole cinque partite. Se ne sentono di tutti i colori, come ogni anno. Figuriamoci. Cooper Flagg non è il prossimo Anthony Bennet, così come il rookie di Philadelphia VJ Edgecombe (oltre 25 punti di media) non è il nuovo Allen Iverson. Certo, l’inizio carriera dell’ex stella di Duke in Texas si può definire a luci e ombre. Tutto atteso. Tutto come da programma. Non tutti si adattano alla NBA fin da subito, in modo automatico. Anche Wembanyama faticò non poco. Stessa cosa accadde a gente come Scottie Pippen, per dire. Poi si sa la fine che ha fatto l’ex ala-piccola dei Chicago Bulls. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

