Navetta gratuita per il cimitero l' 1 e il 2 novembre

In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, il Comune di Cesa ha predisposto un servizio di navetta gratuito per raggiungere il cimitero comunale nei giorni 1 e 2 novembre. Il servizio sarà attivo dalle 8:00 alle 13:00 nella fascia mattutina e dalle 15:00 alle 18:00 nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

