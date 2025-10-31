Natura fede storia Il cammino tra i luoghi di Sant’Antonio

di Stefano Marchetti Coevo di San Francesco, di cui fu tra i primi seguaci, Sant’Antonio di Padova è ancora oggi uno dei santi più amati in tutto il mondo: la devozione verso di lui attraversa i continenti. Il Santo – come viene chiamato semplicemente nella città veneta con la splendida basilica a lui dedicata – fu particolarmente legato alla Romagna: l’eremo di Montepaolo, a pochi chilometri da Dovadola (Forlì Cesena), fu la sua prima residenza italiana, fra il 1221 e 1222, e ne conserva la memoria nel santuario che è un’oasi di pace. E fu a Forlì che fiorirono le sue doti di predicatore, la sua profonda cultura biblica, la sua semplicità di espressione: nel 1223 Antonio venne anche inviato a Bologna a insegnare teologia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

