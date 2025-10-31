Nato il quattro luglio Charlie Sheen Oliver Stone mi tradì dando il ruolo a Tom Cruise ma lui era da Oscar

L'attore non perdona la scelta di Oliver Stone di preferire Tom Cruise a lui, ma ammette che la performance avrebbe meritato un Oscar. Il ricordo più traumatico nella carriera di Charlie Sheen? Aver perso il ruolo di protagonista in Nato il quattro luglio per colpa del "tradimento" del regista Oliver Stone, che gli preferì Tom Cruise. Ospite del podcast In Depth With Graham Bensinger, Sheen ha ricordato la delusione per il ruolo mancato dopo essere stato tradito da Oliver Stone, che lo aveva già diretto in Platoon e con cui sperava di tornare a collaborare. L'attore si sentiva pronto per il ruolo di veterano del Vietnam Ron Kovic, che divenne un attivista pacifista dopo essere rimasto paralizzato in battaglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nato il quattro luglio, Charlie Sheen "Oliver Stone mi tradì dando il ruolo a Tom Cruise, ma lui era da Oscar"

