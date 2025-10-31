Natale arriva in anticipo | oggi aprirà la maxi pista di pattinaggio

In Brianza il Natale arriva prima. Anzi arriva a ottobre. Perché il taglio del nastro è fissato proprio per il 31 ottobre. Il taglio del nastro Succede a Giussano dove oggi, venerdì 31 ottobre, sarà il giorno dell’inaugurazione della grande pista di pattinaggio al coperto, una delle maggiori. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Che succede in bottega? Spoiler di Natale. Arriva . Distillato pensato a i nostri salumi: botaniche che richiamano le erbe e le spezie di norcineria, profilo secco e profumato, perfetto per aperitivi e abbinamenti “salami + gin”. Debutto n - facebook.com Vai su Facebook

1,7 milioni di italiani hanno già addobbato l'albero di Natale - E in Italia, a quanto pare, l’albero è già stato piazzato e addobbato da un milione e settecentomila persone. Da r101.it

Natale 2025: gli italiani giocano d’anticipo - Secondo un’indagine realizzata da mUp Research, 6 milioni di italiani hanno già comprato i regali, anche ricorrendo a prestiti personali ... Da repubblica.it

Natale in anticipo: 1,7 milioni di italiani hanno già fatto l'albero, uno su dieci ha chiesto un prestito per fare i regali - È così per sei milioni di italiani che dichiarano di aver già comprato i regali con largo anticipo: fino a ... Da msn.com