Natale arriva in anticipo | oggi aprirà la maxi pista di pattinaggio

Monzatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brianza il Natale arriva prima. Anzi arriva a ottobre. Perché il taglio del nastro è fissato proprio per il 31 ottobre. Il taglio del nastro Succede a Giussano dove oggi, venerdì 31 ottobre, sarà il giorno dell’inaugurazione della grande pista di pattinaggio al coperto, una delle maggiori. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

