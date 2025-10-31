Naspi e disoccupazione perse se non si accetta un lavoro le nuove regole
Stretta in arrivo per chi beneficia dell’ assegno di disoccupazione. Le novità non sono comprese nel testo della Legge di Bilancio che dovrà essere approvato entro fine anno, ma nel fresco decreto legge che va a integrare le norme su salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento ha, in realtà, una portata più ampia e tocca anche un istituto tra i più conosciuti in materia, appunto la Naspi. In sostanza, chi non si mostrerà sufficientemente interessato a trovare occupazione, firmando il relativo contratto, perderà l’indennità. Vediamo insieme quando ciò potrà accadere e perché, spiegando a che cosa ogni percettore deve fare molta attenzione, per evitare la brutta sorpresa della revoca della misura di sostegno al reddito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
