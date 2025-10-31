Nascondeva in casa 10 panetti di eroina e uno di cocaina
Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo in una cantina in uso al predetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
