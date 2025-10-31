Nascondeva droga ed esplosivo in cassa e tra i panetti della pizza | in carcere un ristoratore a Milano

Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno arrestato il titolare di una pizzeria di Cormano (Milano) per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo d'armi. Il 24enne utilizzava il suo locale come centrale di spaccio e arsenale di esplosivi e proiettili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

