Nascondeva armi e munizioni in casa | arrestato 30enne

Un 30enne di Cesaro, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di armi. Il blitzNel corso della perquisizione domiciliare, i militari dell'Arma hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione del giovane diverse armi detenute senza alcuna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Triggiano (Ba). Nascondeva in casa armi, droga e contanti. Sorvegliato speciale arrestato -- ilmetropolitano.it/2025/10/30/tri… #ilmetropolitano - X Vai su X

Nascondeva in armadio metallico armi e droga, arrestato 23enne a Niscemi - facebook.com Vai su Facebook

Armi, bossoli e reperti archeologici nascosti in casa ad Aprilia: denunciato - Ad Aprilia un uomo è stato denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni. Segnala virgilio.it

Nascondeva in casa armi, droga e contanti: 23enne arrestato dai carabinieri a Triggiano – VIDEO - Nascondeva in casa armi, droga e contanti: 23enne arrestato dai carabinieri a Triggiano. Da telebari.it

Zungri: nascondeva armi e munizioni, arrestato un uomo di 77 anni - I carabinieri di Tropea, durante un controllo, gli hanno trovato prima delle armi in casa e poi un vero arsenale in un terreno che aveva in uso ... rainews.it scrive