Nasconde oltre sei chili di droga in cantina | arrestato 39enne napoletano

Tempo di lettura: < 1 minuto Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo in una cantina in uso al predetto in zona Fuorigrotta, dove hanno rinvenuto 10 panetti di eroina del peso complessivo di oltre 5 kg e un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nasconde oltre sei chili di droga in cantina: arrestato 39enne napoletano

Scopri altri approfondimenti

Firenze nasconde oltre 1200 tabernacoli, veri capolavori artistici, che erano punti di culto e rifugio durante l'epidemia di peste del 1348. - facebook.com Vai su Facebook

Nasconde oltre 18mila euro in contanti nel pacco delle merendine in cucina: arrestato 34enne a Legnano - In una delle camera da letto di una villetta indipendente a Legnano (Milano) è stato trovato un vero e proprio deposito di droga con panetti di hashish ... Scrive msn.com

Sei chili di droga e un laboratorio per confezionarla, arrestato - Gli agenti della Polizia di Stato di Milano, coordinati dalla Procura di Monza, hanno arrestato un albanese di 49 anni che nascondeva oltre sei chilogrammi tra cocaina ed eroina. Secondo ansa.it

Oltre 250 chili di carne e pesce conservati nella sporcizia: maxi sequestro in un locale di Chinatown a Milano - L’unità annonaria della polizia locale di Milano ha sequestrato oltre 250 chili di carne e pesce conservati in condizioni non conformi alle norme igienico- Scrive fanpage.it