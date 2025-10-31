“Il Sud può davvero competere?” si chiedono gli esperti al Rapporto Sud Innovation 2025. Tra testimonianze di ricercatori e investitori, emergono storie di startup, record di capitali e un Sud che diventa laboratorio europeo di crescita e attrattività. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Nasce il Sud Innovation Competitiveness Index, l’indicatore comparativo per la competitività del Mezzogiorno