NASCAR ‘meritocrazia’ vs ‘spettacolo’ Ultimo anno con i Playoffs?
A pochi giorni dalla fine della NASCAR Cup Series 2025 continua il dibattito sulla possibile modifica dei Playoffs a partire dalla prossima stagione. Homested-Miami Speedway tornerà ad accogliere la finale al posto di Phoenix, ma potrebbe non ospitare il ‘Championship 4’ con le regole che conosciamo dal 2016 ad oggi. La NASCAR sta infatti cercando delle soluzioni per rendere più ‘meritocratica’ l’assegnazione del titolo. Attualmente un pilota può infatti imporsi sulla concorrenza senza neanche aver vinto una delle trentasei sfide previste. Ricordiamo che non vince colui che porta più punti al termine della finale, ma il primo che arriva al traguardo indipendentemente dalla posizione d’arrivo dei rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it