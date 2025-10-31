Narcotraffico internazionale chiuse le indagini | coinvolti anche 4 brindisini

I sostituti procuratori baresi Ettore Cardinali e Iolanda Daniela Chimienti hanno chiuso le indagini preliminari nei confronti di 26 indagati coinvolti nell'operazione “Ura”. All'alba del 21 maggio scorso era scattato il blitz, condotto dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

