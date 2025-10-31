Napoli scoperti sei chili di droga in una cantina di Fuorigrotta | arrestato 39enne

Ritrovati sei chili di droga in una cantina di Fuorigrotta. Un 39enne già noto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.   In particolare, gli agenti del Commissariato San . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli scoperti sei chili di droga in una cantina di fuorigrotta arrestato 39enne

© Teleclubitalia.it - Napoli, scoperti sei chili di droga in una cantina di Fuorigrotta: arrestato 39enne

