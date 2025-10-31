Napoli Ponticelli e Volla | cocaina nella scarpa 65enne arrestato dai Carabinieri

Bloccato dai Carabinieri dopo la vendita di cocaina: trovato con altre dosi e 795 euro in contanti. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti A.P. P, 65enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. E’ stato notato spostarsi da Ponticelli fino a Volla dove in piazza Vanvitelli ha venduto due dosi di cocaina ad un “ cliente” per la cifra di 30 euro. Bloccato dai militari subito dopo, Punzo è stato perquisito. Nella scarpa altre 15 dosi della stessa sostanza e addosso 795 euro in contanti ritenuto provento illecito. Ristretto in camera di sicurezza, il 65enne ora è in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it