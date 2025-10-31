Napoli parcheggiatore abusivo chiede 10 euro ai nonni del bimbo | arrestato
NAPOLI, 31 ottobre 2025 – Un episodio di cronaca di ordinaria sopraffazione si è verificato al Vomero, nei pressi dell’ ospedale pediatrico Santobono, dove un parcheggiatore abusivo ha minacciato due anziani nonni che si erano recati a far visita al nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. L’uomo, un 55enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per tentata estorsione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. La richiesta “obbligatoria”: 10 euro per non avere problemi Il parcheggiatore, di turno in una delle aree più trafficate del quartiere, si è avvicinato all’auto dei due coniugi chiedendo 10 euro come “tariffa” per poter sostare sulle strisce blu. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Napoli, studente dice no al parcheggiatore abusivo e trova l’auto distrutta Guarda i video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/napoli-studente-dice-no-al-parcheggiatore-abusivo-e-trova-lauto-distrutta_888078… #Striscialanotizia @LucaAbete - X Vai su X
Striscia la notizia. . Napoli, studente dice no al parcheggiatore abusivo e trova l’auto distrutta Guarda i video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/napoli-studente-dice-no-al-parcheggiatore-abusivo-e-trova-lauto-distrutta_888078 #Striscialanoti - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, sequestrato parcheggio abusivo vicino allo Stadio Maradona: 134 multe e rimosse 110 vetture - Una operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e al fenomeno del parcheggio illegale è stata condotta dalla Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di ... Segnala msn.com
Evade dai domiciliari e va a fare il parcheggiatore abusivo: arrestato 46enne a Napoli - Un 46enne napoletano, nel quartiere di Bagnoli, è stato così arrestato dalla Polizia di Stato. Lo riporta fanpage.it
Daspo per un parcheggiatore abusivo, fermato dalla polizia municipale su segnalazione di alcune mamme - L’uomo, un balordo di 48 anni del posto, è stato preso con le mani nel sacco dagli agenti della polizia municipale di Afragola, ... Come scrive ilmattino.it