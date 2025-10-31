Napoli parcheggiatore abusivo chiede 10 euro ai nonni del bimbo | arrestato

NAPOLI, 31 ottobre 2025 – Un episodio di cronaca di ordinaria sopraffazione si è verificato al Vomero, nei pressi dell’ ospedale pediatrico Santobono, dove un parcheggiatore abusivo ha minacciato due anziani nonni che si erano recati a far visita al nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. L’uomo, un 55enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per tentata estorsione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. La richiesta “obbligatoria”: 10 euro per non avere problemi Il parcheggiatore, di turno in una delle aree più trafficate del quartiere, si è avvicinato all’auto dei due coniugi chiedendo 10 euro come “tariffa” per poter sostare sulle strisce blu. 🔗 Leggi su Primacampania.it

