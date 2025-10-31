napoli occupata la sala del consiglio comunale dai pro pal

Tempo di lettura: 2 minuti Occupata dal movimento Napoli per la Palestina la Sala Nugnes del Consiglio Comunale in Via Verdi, con una rivendicazione: “ all’indomani degli arresti di tre esponenti Pro Pal, il Consiglio Comunale, che lo scorso 2 luglio aveva approvato all’unanimità una mozione che prevedeva la rescissione di ogni tipo di collaborazione con Israele da parte del Comune di Napoli, deve assumersi le proprie responsabilità per aver disatteso la mozione che ha votato. Per questo stiamo chiedendo ai capigruppo del Consiglio Comunale di convocare un tavolo pubblico in cui discutere delle loro responsabilità in merito alla mozione approvata e rinnovare l’impegno per cessare ogni complicità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

