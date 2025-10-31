Napoli | Nipotino esce dalla terapia intensiva nonni affrontano parcheggiatore abusivo che pretende 10 euro
Minacce poi spintoni anche ai carabinieri. 55enne arrestato. E’ un piccolo atto di sottomissione, mascherato dietro un gesto che sembra normale. Uno spaccato di illegalità che diventa servizio, con la paura che si trasforma in moneta. Parliamo dei parcheggiatori abusivi. Chi si “affida” a loro non paga per ottenere una prestazione ma per evitare un problema. Una tassa sull’insicurezza, un compromesso che alimenta un sistema spesso organizzato dalla criminalità con turni, quote e gerarchie. Un’introduzione necessaria per parlare di quanto accaduto al Vomero, a pochi passi dall’ospedale pediatrico Santobono. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Nino D'Angelo canta "Sarò con te" insieme al nipotino Gaetanino
Nipotino esce dalla terapia intensiva, nonni affrontano parcheggiatore abusivo - Ancora un tentativo di abuso di un parcheggiatore illegale, ancora una volta nei pressi di un ospedale. Come scrive rainews.it
Il nipotino esce dalla terapia intensiva, nonni minacciati fuori al Santobono dal parcheggiatore - È un piccolo atto di sottomissione, mascherato dietro un gesto che sembra normale. Segnala msn.com
Napoli - Nipotino esce dalla terapia intensiva, nonni affrontano parcheggiatore abusivo che pretende 10 euro - Il 55enne non si arrende anche davanti ai due carabinieri scesi dalla pattuglia. Scrive stabiachannel.it