Napoli Lukaku è tornato ma ora servono i gol di Hojlund
Tempo di lettura: 3 minuti Lukaku è tornato a Napoli. Il lungo periodo di riabilitazione, svolto in Belgio dopo il grave infortunio muscolare subito durante il ritiro precampionato, è ormai terminato. Da oggi l’attaccante belga è stato riaggregato alla squadra e si allenerà in maniera differenziata rispetto ai suoi compagni. Punta a essere disponibile per giocare contro il Milan nella prima sfida di Supercoppa Italiana, in programma a Riyadh il 18 dicembre. Antonio Conte attende con serenità il ritorno del belga e nel frattempo punta tutto su Rasmus Hojlund, l’attaccante danese definitivamente ristabilitosi dopo l’infortunio che lo aveva costretto a rimanere fermo per un paio di settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
