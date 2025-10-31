Napoli l’azzurro è stato conquistato | le parole al miele commuovono i tifosi

Spazionapoli.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo nel mondo del calcio ha sempre fatto parte del destino di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli. Il centravanti azzurro ha sempre desiderato di diventare un giocatore professionista e il destino gli ha riservato anche un passaggio per la meta partenopea, di cui è rimasto subito folgorato. Questo è quanto sottolineato da Anders Hojlund, padre del bomber classe ’03, anch’egli con un passato da calciatore: l’impressione è che l’amore per il pallone sia di famiglia. Parole d’amore su Napoli: il padre di Hojlund da brividi!. Nel corso di un’intervista concessa a  Il Mattino, Anders Hojlund, padre dell’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha ripercorso varie tappe della vita calcistica di suo figlio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli l8217azzurro 232 stato conquistato le parole al miele commuovono i tifosi

© Spazionapoli.it - Napoli, l’azzurro è stato conquistato: le parole al miele commuovono i tifosi

Leggi anche questi approfondimenti

A Napoli lo Stato non c’&#232;. Parola di carabiniere - La testimonianza di un ufficiale dei Carabinieri che per anni ha prestato servizio tra le strade e nei vicoli dei paesi dell’hinterland e del capoluogo campano – L’opinione L’ufficiale: “A Napoli, ... Scrive panorama.it

Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser - Un uomo di 35 anni &#232; morto in ambulanza, a Napoli, dopo essere stato colpito col taser che i carabinieri, secondo quanto ricostruito, avrebbero ... Secondo ilgiornale.it

Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser: indagini in corso - Sono in corso accertamenti per fare luce sulla dinamica di quanto accaduto ieri a Napoli, dove un 35enne &#232; morto in ambulanza dopo essere stato colpito dai carabinieri con un taser. unionesarda.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli L8217azzurro 232 Stato