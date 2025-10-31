Napoli l’azzurro è stato conquistato | le parole al miele commuovono i tifosi
Il successo nel mondo del calcio ha sempre fatto parte del destino di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli. Il centravanti azzurro ha sempre desiderato di diventare un giocatore professionista e il destino gli ha riservato anche un passaggio per la meta partenopea, di cui è rimasto subito folgorato. Questo è quanto sottolineato da Anders Hojlund, padre del bomber classe ’03, anch’egli con un passato da calciatore: l’impressione è che l’amore per il pallone sia di famiglia. Parole d’amore su Napoli: il padre di Hojlund da brividi!. Nel corso di un’intervista concessa a Il Mattino, Anders Hojlund, padre dell’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha ripercorso varie tappe della vita calcistica di suo figlio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
