Napoli | la Gdf sequestra oltre 100mila prodotti di Halloween non sicuri

Primacampania.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NAPOLI, 31 ottobre 2025 – Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Napoli alla vigilia di Halloween: oltre 100.000 prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza sono stati tolti dal mercato nel corso di una serie di controlli tra il capoluogo e l’intera area metropolitana. Tra maschere, costumi, giocattoli e decorazioni a tema horror, molti articoli erano privi delle certificazioni minime CE o delle indicazioni obbligatorie per il consumatore, risultando potenzialmente pericolosi, soprattutto per i più piccoli. Controlli in tutta l’area metropolitana. Il bilancio complessivo delle operazioni parla di 45 responsabili individuati, di cui 30 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative e 15 denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

