Napoli Juan Jesus ha eletto il suo erede | lo scambio social è tutto da ridere

Juan Jesus festeggia le 400 partite in carriera, e lo fa con un post sui social celebrando le sue partite sin dall’inizio della sua esperienza calcistica fino ad ora. C’è spazio anche per l’ilarità nella sezione dei commenti del suo post celebrativo, dove il centrale difensivo partenopeo Marianucci ha ironizzato sullo stesso travestimento utilizzato dai due per i festeggiamenti di Halloween. “Hai tutto per essere il mio successore” ha detto il brasiliano all’italiano. L’ironia social di Juan Jesus: Marianucci suo erede. Con un post pubblicato sui propri profili social, Juan Jesus ha festeggiato le sue 400 presenze. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Juan Jesus ha eletto il suo erede: lo scambio social è tutto da ridere

