Il Napoli si conferma una vera e propria fortezza quando gioca tra le mura amiche del Maradona. Lo stadio di Fuorigrotta è ormai sinonimo di imbattibilità: sedici partite senza sconfitte tra campionato e coppe europee. Napoli imbattibile al Maradona: i dettagli. Ecco cosa scrive il CdS: “Nessuno come Maradona. E nessuno come il Maradona: lo stadio, la casa di ferro di un Napol i imbattuto da sedici partite di fila in tutte le competizioni, tra la scorsa stagione e l’attuale (nona giornata di campionato più tre della fase a gironi di Champions). Ora arriva un doppio impegno a Fuorigrotta: domani alle 18 contro il Como in Serie A e martedì alle 18. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, il Maradona è un fattore: azzurri imbattuti da ben 16 partite casalinghe (CdS)