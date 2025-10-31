Napoli il fortino Maradona | 16 partite senza sconfitte in casa

"> Nessuno come il Napoli al Maradona. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo stadio di Fuorigrotta è diventato un vero e proprio fortino: sedici partite consecutive senza sconfitte tra la scorsa stagione e quella attuale, in Serie A e Champions League. L’ultima battuta d’arresto risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio: da allora, tredici vittorie e tre pareggi. Domani alle 18 arriva il Como in campionato, e martedì alle 18.45 toccherà all’Eintracht Francoforte in Champions. Due sfide cruciali per confermare la legge del “M-Factor”, il fattore Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

