Napoli il fortino Maradona | 16 partite senza sconfitte in casa

Napolipiu.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Nessuno come il Napoli al Maradona. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo stadio di Fuorigrotta è diventato un vero e proprio fortino: sedici partite consecutive senza sconfitte tra la scorsa stagione e quella attuale, in Serie A e Champions League. L’ultima battuta d’arresto risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio: da allora, tredici vittorie e tre pareggi. Domani alle 18 arriva il Como in campionato, e martedì alle 18.45 toccherà all’Eintracht Francoforte in Champions. Due sfide cruciali per confermare la legge del “M-Factor”, il fattore Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli il fortino maradona 16 partite senza sconfitte in casa

© Napolipiu.com - Napoli, il fortino Maradona: 16 partite senza sconfitte in casa

Altri contenuti sullo stesso argomento

16 risultati utili e il fortino Maradona: il Napoli in Serie A è un rullo compressore da 7 mesi - Con il successo nell’ultimo turno di campionato contro il Pisa, gli azzurri hanno centrato la quarta vittoria consecutiva, come non accadeva dall’annata ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Il Napoli torna nel fortino Maradona: Conte imbattuto da 15 partite in casa - Dopo due sconfitte in trasferta tra campionato e Champions League, il Napoli sabato sera tornerà allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare l’Inter. Come scrive tuttonapoli.net

Il fortino Maradona per ripartire. Cronache di Napoli: "Conte pensa a Neres per il Genoa" - Il Napoli cerca di voltare pagina dall’ultima sconfitta patita a San Siro contro il Milan e proverà a farlo contro il Genoa nel suo stadio, dove ... Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Fortino Maradona 16