Il Napoli ha annunciato ufficialmente una grande novità per i tifosi: da domani, 1 novembre, i supporters potranno sottoscrivere la Membership ufficiale del club, intitolata con lo slogan “Sono napoletano”. Il progetto, come descritto dal club in un comunicato, nasce in collaborazione con la tecnlogia sportiva KDA3, con l’obiettivo di creare un legame con i tifosi, offrendo anche loro dei vantaggi esclusivi. Membership SSC Napoli, due piani possibili. I tifosi potranno scegliere fra due piani: uno Free (accessibile gratuitamente) ed uno Premium (al costo di 75 euro all’anno). Grazie a queste, come afferma il club i tifosi “ potranno accedere ad un hub digitale esclusivo che celebra l’amore per la maglia azzurra e rafforza il legame con la squadra, con la possibilità di accedere a contenuti digitali esclusivi oltre che di vincere premi unici”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il comunicato ufficiale è un super annuncio per i tifosi: partirà tutto da domani

