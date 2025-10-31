Napoli Futsal travolge la Sandro Abate nel derby | 5-1 davanti ai tifosi del PalaVesuvio

Napoli, 31 ottobre 2025 – Il Napoli Futsal torna a vincere in Serie A e lo fa con un perentorio 5-1 contro la Sandro Abate Avellino, nel derby campano giocato al PalaVesuvio.La partita, valida per la sesta giornata del campionato, si è conclusa con un ampio margine di vittoria per i padroni di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

