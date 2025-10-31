Napoli educatrice lega una bimba in mensa all' asilo | licenziata

La segnalazione è arrivata ai carabinieri da parte della madre, che ha scelto di non sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, educatrice lega una bimba in mensa all'asilo: licenziata

Bimba legata a una sedia con una sciarpa, licenziata educatrice in asilo di Napoli - Una bimba sarebbe stata legata a una sedia con una sciarpa durante il pranzo a scuola, per questo un'operatrice di un asilo di Napoli è stata licenziata. Segnala msn.com

Bimba legata alla sedia nell’asilo a Pianura, la mamma chiama i carabinieri - Una bambina dell'asilo a Pianura è stata legata a una sedia mentre era in mensa; la madre ha chiesto l'intervento dei carabinieri ... Secondo fanpage.it

Bimba legata con una sciarpa alla sedia, licenziata l'educatrice - Il provvedimento della direttrice di un asilo di Pianura. Lo riporta rainews.it