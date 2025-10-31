Napoli, 31 ottobre 2025 – Lega una bambina alla sedia della mensa con una sciarpa: la mamma lo scopre e chiama i carabinieri. È stata licenziata dopo solo quattro giorni di lavoro un’ educatrice di una scuola d'infanzia paritaria nel quartiere di Pianura a Napoli. Non si sa per quanto tempo la bimba sia rimasta così, ma per fortuna non ha riportato lesioni. E, anche per questo, la famiglia della piccola non ha sporto denuncia. Cosa è successo. Una brutta vicenda che ha lasciato tanta rabbia. La dipendente del nido è stata licenziata in tronco. È stato proprio grazie alla segnalazione della mamma che i carabinieri sono arrivati nelle aule dell'asilo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Napoli, educatrice lega una bimba alla sedia della mensa: licenziata al quarto giorno di lavoro