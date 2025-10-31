Le mani che battono contro la portiera, i vetri chiusi, la grande paura. Una donna di 46 anni ha vissuto attimi di terrore a via Circumvallazione, a Somma Vesuviana (Napoli), quando il suo ex compagno — un uomo di 49 anni, già denunciato per maltrattamenti — l’ha sorpresa mentre faceva rifornimento al distributore. Una scena di violenza improvvisa. L’uomo, a bordo di una Jeep bianca, ha frenato di colpo appena l’ha vista. È sceso dalla macchina e si è avventato contro l’auto della donna, una utilitaria nera. Prima ha tentato di aprire lo sportello del passeggero, poi, non riuscendoci, ha cominciato a colpire con forza la portiera del guidatore, urlando che voleva solo parlarle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, donna assalita dall'ex mentre è in auto al distributore: le immagini dell'aggressione