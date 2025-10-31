Napoli donna aggredita dall’ex al distributore | il video
Una donna aggredita dall’ex a un distributore di benzina in provincia di Napoli e le violenze riprese in un video delle telecamere di sicurezza. Le mani che battono contro la portiera, i vetri chiusi, la grande paura. Una 46enne ha vissuto attimi di terrore a via Circumvallazione, a Somma Vesuviana (Napoli), quando il suo ex compagno — un uomo di 49 anni, già denunciato per maltrattamenti — l’ha sorpresa mentre faceva rifornimento al distributore. Una scena di violenza improvvisa. L’uomo, a bordo di una Jeep bianca, ha frenato di colpo appena l’ha vista. È sceso dalla macchina e si è avventato contro l’auto della donna, una utilitaria nera. 🔗 Leggi su Lapresse.it
