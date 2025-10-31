Napoli costruisce una villa abusiva con piscina in un terreno del Comune | denunciata 38enne

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scoperta è stata effettuata dai carabinieri e dai tecnici comunali nel quartiere Barra; i militari dell'Arma hanno proceduto al sequestro della villa abusiva, mentre la proprietaria è stata denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

