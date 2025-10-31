Napoli-Como sabato 01 novembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Quello tra Napoli e Como è a tutti gli effetti uno scontro di alta classifica, ma i partenopei non vogliono sbagliare al Maradona ora che si sono ripresi la vetta della classifica. La squadra di Antonio Conte si è messa alle spalle il momento difficile grazie alle vittorie contro Inter e Lecce, che l’hanno portata . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Lukaku atteso a #Napoli: domani sarà in tribuna per seguire Napoli-Como (Cormezz) Il percorso per rivederlo in campo è ancora lungo, tortuoso e incerto. L'obiettivo è far parte dei convocati per la #Supercoppa a Riyadh https://www.ilnapolista.it/2025/10/luk - facebook.com Vai su Facebook
Ulivieri: “Spalletti ha accettato la Juventus perché ne aveva bisogno. Napoli-Como sfida tra calcio efficace e calcio estetico” - X Vai su X
Pronostico Napoli vs Como – 1 Novembre 2025 - Sabato 1 Novembre 2025 alle 18:00 lo Stadio Diego Armando Maradona accoglie un match dal fascino inedito tra Napoli e Como, valido per la Serie A. Come scrive news-sports.it
Napoli-Como pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Como con un focus sul parere dell'esperto sulle quote risultato esatto del match del 10° turno di Serie A. Riporta calciomercato.com
Serie A, al Maradona arriva il Como di Fabregas: su Betway pronostico a favore del Napoli di Conte con l’1 a 1.87 - Serie A, al Maradona arriva il Como di Fabregas: su Betway pronostico a favore del Napoli di Conte con la vittoria in lavagna a 1. Si legge su agimeg.it