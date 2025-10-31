Napoli-Como probabili formazioni e dove vederla Hojlund torna al centro dell' attacco

Napoli, 31 ottobre 2025 - Il tabù trasferta, dopo 4 ko consecutivi lontano da Fuorigrotta, è stato infranto a Lecce, portando a 2 le vittorie di fila nel segno di una boccata d'ossigeno fondamentale dopo settimane non semplici: nella cornice amica (e imbattuta nel 2025 ) del Maradona, il Napoli sogna di calare il tris contro il Como, che dal canto suo sabato 1 novembre alle 18 andrà a caccia di un risultato di prestigio per continuare a cullare le ambizioni europee. Le probabili formazioni. Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Como, probabili formazioni e dove vederla. Hojlund torna al centro dell'attacco

Scopri altri approfondimenti

Il report dell'allenamento. Alla vigilia di Napoli-Como, gli azzurri hanno effettuato una fase di attivazione e successivamente una parte tecnico-tattica. - facebook.com Vai su Facebook

Le probabili formazioni di Napoli-Como #SkySport #SkySerieA #NapoliComo - X Vai su X

Napoli – Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Segnala generationsport.it

Probabili formazioni Napoli-Como: chi gioca titolare e le ultime su Spinazzola, Lobotka, Hojlund, Morata e Douvikas - Il Napoli ospita il Como nel sabato del 10° turno di Serie A: le scelte di formazione di Conte e Fabregas per il match del 'Maradona'. Secondo goal.com

Probabili formazioni Napoli-Como: Neres in pole, cosa filtra su Hojlund e Morata - Le possibili scelte di Conte e Fabregas per Napoli- Secondo fantamaster.it