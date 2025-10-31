Napoli-Como probabili formazioni e dove vederla Hojlund torna al centro dell' attacco

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025

Napoli, 31 ottobre 2025 - Il tabù trasferta, dopo 4 ko consecutivi lontano da Fuorigrotta, è stato infranto a Lecce, portando a 2 le vittorie di fila nel segno di una boccata d'ossigeno fondamentale dopo settimane non semplici: nella cornice amica (e imbattuta nel 2025 ) del Maradona, il Napoli sogna di calare il tris contro il Como, che dal canto suo sabato 1 novembre alle 18 andrà a caccia di un risultato di prestigio per continuare a cullare le ambizioni europee.   Le probabili formazioni.   Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

