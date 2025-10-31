Napoli-Como l’annuncio di Sky fa felici i tifosi | Loro due ci saranno

Ottime notizie per Antonio Conte in vista del match di sabato 1 novembre dalle ore 18:00 contro il Como. La sfida vedrà la convocazione di Noa Lang e il ritorno di Stan Lobotka, che dunque da domani in poi saranno arruolabili per il tecnico partenopeo. Una grande notizia per il mister azzurro, con Lobotka che tornerà a riprendersi le chiavi del centrocampo dopo essere stato indisponibile, sostituito temporaneamente da Gilmour. Il ritorno di Lobotka. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Stanislav Lobotka saranno nuovamente disponibile per la sfida di domani sera contro il Como. Circa un mese la brutta diagnosi della lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra aveva fatto preoccupare non poco l’ambiente, ma adesso il peggio è passato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Como, l’annuncio di Sky fa felici i tifosi: “Loro due ci saranno”

Argomenti simili trattati di recente

Disavventura per i giocatori del Como in arrivo a Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, gli arbitri: #Zufferli per #Napoli- #Como. Guida dirige #Milan- #Roma a San Siro - X Vai su X

SKY – Napoli-Como, ecco le scelte di Conte su Rrahmani e Hojlund - Il presente, infatti, parla di un Napoli che è tornato sin da subito a vincere e ... iamnaples.it scrive

Napoli-Como, ultime di formazione Sky: dubbio in difesa, Hojlund e Neres titolari - Antonio Conte vuole dare seguito alle due vittorie contro Inter e Lecce e per farlo dovrà superare ... Da tuttonapoli.net

Recuperati Lobotka e Lang! Sky: "Entrambi convocati per il Como" - Tante assenze per il Napoli che domani affronta il Como al Maradona: la scorsa settimana la squadra azzurra, come riferisce Sky, ha perso De Bruyne e che dovrà fare ancora a meno di ... Da tuttonapoli.net