Antonio Conte sta pensando formazione che scenderà in campo domani contro il Como. Sky Sport ha svelato l’11 che ha in mente in questo momento e c’è una grande sorpresa: il ritorno fra i titolari di Amir Rrahmani due mesi dopo la sua ultima gara, cioè quella contro il Cagliari del 30 agosto. Torneranno, inoltre, i titolari che sono stati fatti riposare contro il Lecce nel turno infrasettimanale. Le scelte per il Como: torna Rrahamani. La probabile formazione di Napoli-Como vede ben cinque cambi rispetto all’ultima scesa in campo contro il Lecce. In difesa, non ci sarà solo Rrahmani al posto di Juan Jesus, ma anche Spinazzola al posto di Olivera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Como, la scelta a sorpresa di Conte: può tornare titolare dopo due mesi