Napoli-Como dove vedere la partita in tv e streaming

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo anticipo pomeridiano di sabato per il Napoli di Antonio Conte, dopo l'emozionante successo sull'Inter di una settimana fa. Gli azzurri affronteranno il Como di Fabregas, tra le squadre più in forma del campionato, nella decima giornata della Serie A 20252026. Il calcio d'inizio è fissato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli como vedere partitaANTEPRIMA PARTITANAPOLI vs COMO, domani i partenopei in cerca del tris di successi, al Maradona - ] ... Secondo pianetazzurro.it

GDA - Rambaudi: "Napoli-Como? Partita bella da vedere, loro bravi a palleggiare, ma concedono molto" - Roberto Rambaudi, ex centrocampista, è intervenuto a 'Giochiamo d’Anticipo’, programma di Claudia Mercurio e condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero: "L'infortunio di De Bruyne è un problema o ... Si legge su msn.com

napoli como vedere partitaNapoli-Como, probabili formazioni e dove vederla. Hojlund torna al centro dell'attacco - Altri rientri importanti per Conte, che recupera pure Lobotka e Rrahmani ma solo per la panchina: entrambi potrebbero trovare spazio contro l'Eintracht martedì ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Como Vedere Partita