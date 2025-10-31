Napoli-Como chiude uscita della Tangenziale su richiesta della Prefettura
Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni, sarà chiuso dalle ore 19:30 del 1° novembre 2025 fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
