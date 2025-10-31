Napoli-Como chiude uscita della Tangenziale su richiesta della Prefettura

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni, sarà chiuso dalle ore 19:30 del 1° novembre 2025 fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

napoli como chiude uscitaNapoli-Como, domani l'uscita Tangenziale di Fuorigrotta chiude alle ore 19.30 - Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni, sarà chiuso dalle ore 19:30 ... Scrive msn.com

napoli como chiude uscitaNapoli, chiude lo svincolo Doganella della Tangenziale: gli orari e le date - In seguito all'ordinanza del Comune di Napoli in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, Tangenziale di Napoli rende noto che dalle ore 6 alle ore 16 dei ... Da ilmattino.it

Tangenziale di Napoli, chiusa l’uscita Fuorigrotta oggi dalle 21.30: c’è la partita col Pisa - Chiuso dalle 21,30 il casello di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Como Chiude Uscita