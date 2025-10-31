Napoli ci sarà anche lui contro il Como | pericolo scampato per l’azzurro

Dopo nove giornate di campionato, il Napoli è in testa alla Serie A con 21 punti. Sabato sera gli uomini di Antonio Conte dovranno affrontare il Como, che ha vinto l’ultima in Serie A contro il Verona per 3-1. La squadra allenata da Cesc Fabregas sta facendo molto bene in questo avvio di stagione, e dunque ci sarà da lottare se si vogliono conquistare i tre punti. Gli azzurri sin qui son incappati in qualche difficoltà di troppo. Su tutte preoccupa la grana infortuni, che continua a mietere vittime eccellenti. Nonostante ciò, nella giornata odierna sono arrivate le prime buone notizie, e finalmente si intravede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

