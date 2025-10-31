Napoli choc all’asilo | educatrice lega una bimba alla sedia con una sciarpa Licenziata
Ha legato una bimba all’asilo con una sciarpa. Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è stata licenziata. Sono stati i carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli ad intervenire in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere grazie alla richiesta di aiuto della mamma della piccola. La. 🔗 Leggi su Feedpress.me
