Napoli choc all’asilo | educatrice lega una bimba alla sedia con una sciarpa Licenziata

Feedpress.me | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha legato una bimba allasilo con una sciarpa. Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è stata licenziata. Sono stati i carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli ad intervenire in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere grazie alla richiesta di aiuto della mamma della piccola. La. 🔗 Leggi su Feedpress.me

napoli choc all8217asilo educatrice lega una bimba alla sedia con una sciarpa licenziata

© Feedpress.me - Napoli, choc all’asilo: educatrice lega una bimba alla sedia con una sciarpa. Licenziata

Argomenti simili trattati di recente

napoli choc all8217asilo educatriceNapoli, bimba legata alla sedia nella mensa dell’asilo: licenziata educatrice - È quanto sarebbe accaduto ieri mattina in una scuola d’infanzia paritaria di Pianura, a Napoli, ... Lo riporta pupia.tv

napoli choc all8217asilo educatrice«Mia figlia legata alla sedia con una sciarpa nella mensa dell'asilo», l'ira della mamma: licenziata l'educatrice - I carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere per la richiesta ... Segnala msn.com

Napoli, choc all’asilo: educatrice lega una bimba alla sedia con una sciarpa. Licenziata - Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Choc All8217asilo Educatrice